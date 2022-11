Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont remplaçants pour affronter la Tunisie ce mercredi (16h00) à Doha, dans une équipe de France déjà qualifiée pour les huitièmes du Mondial et très remaniée avec neuf changements par rapport au onze titulaire vainqueur du Danemark (2-1), selon les compositions dévoilées par la Fifa.

Seuls Aurélien Tchouaméni et Raphaël Varane, capitaine du jour, sont reconduits pour ce match de la 3e et dernière journée de la phase de groupes, le sélectionneur Didier Deschamps ayant décidé d'offrir du temps de jeu à de nombreux remplaçants comme Steve Mandanda, Kingsley Coman et Eduardo Camavinga.

https://twitter.com/equipedefrance/status/1597952777216753664