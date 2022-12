Hier soir, la finale de la Coupe du monde a mis aux prises l'équipe d'Argentine à l'équipe de France. Et au terme d'une finale d'anthologie, les partenaires de Lionel Messi ont remporté leur première Coupe du monde avec un succès 4 tirs au but à 2. Malgré un Kylian Mbappé héroïque et auteur d'un triplé afin de pousser l'Albiceleste aux tirs au but (3-3 au terme des 120 minutes de jeu), la France n'a pas réussi à empêcher le septuple Ballon d'Or et ses coéquipiers de l'emporter et de devenir les nouveaux champions du monde en titre. Forcément, ce sacre était plus qu'attendu au pays, alors que l'Argentine n'avait plus remporté le Mondial depuis 1986 lorsqu'un certain Diego Maradona était au sein de la sélection. Et hier, le peuple argentin était en feu après cette victoire de son équipe nationale.

Le peuple argentin fête le sacre

Ainsi, les rues ont vite été noires de monde après le sacre des partenaires de Lionel Messi. Le peuple argentin a pu faire la fête durant toute la journée et toute la nuit, d'autant qu'avec le décalage horaire, l'Albiceleste a été sacrée en pleine journée du côté de l'Argentine. Forcément, pour ce pays où le football est roi, la victoire face à l'équipe de France a été une nouvelle magnifique et la fête a été grandiose. On a pu voir des centaines de milliers d'argentins en liesse, notamment à Buenos Aires avec un peuple n'ayant visiblement pas dormi beaucoup.

La capitale de l'Argentine risque encore de vibrer énormément lors des prochaines heures, alors que les joueurs devraient être accueillis en héros lors de leur retour au pays. Entre l'ambiance en France avec des supporters faisant grise mine et l'ambiance en Argentine où c'est actuellement en brasier, la différence est totale et on peut comprendre à quel point le peuple argentin attendait impatiemment ce premier sacre depuis 1986.

