Dans quelques heures, le Maroc affrontera le Portugal en quart de finale de la Coupe du Monde. Un choc à venir qui n’impressionne pas forcément les Lions de l’Atlas. Pour en arriver là, les Marocains se sont imposés face aux Espagnols après une remarquable session de tirs au but. Le sélectionneur Walid Regragui était présent en conférence de presse ce vendredi. Dans des propos transcrits par RMC Sport, il a montré la fierté qu’il ressent au moment de voir ce que ses joueurs accomplissent. « Si on a pu rassembler les Marocains autour du football pour une période donnée, cela vaut plus que tout. Plus que l’argent et même plus que les titres », assure-t-il avec le sourire.

Maintenant que le Maroc est à ce stade de la compétition, il doit désormais viser encore plus loin. « Ce qu’il se passe à l’extérieur est bien car on rend des gens heureux. Mais on n’oublie pas que l’on est dans la compétition. Ce qui nous importe c’est de gagner le match de samedi pour rentrer dans l’Histoire et aller en demi-finale », appose Walid Regragui avec plus de fermeté. « On doit être un porte-drapeau sur le terrain, représenter le peuple, donner des émotions et rassembler. Avec les résultats et l’ambiance qu’il y a, quand on sent l’énergie positive qui nous pousse, les gens s’identifient à nous et c’est tant mieux », se réjouit le sélectionneur à la veille du match contre la Seleção. Et de la joie depuis le Qatar, il compte bien en donner pendant ce quart de finale.