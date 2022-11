Le joueur de Manchester United a réalisé une séance d'échauffement légère avec ballon en compagnie notamment d'Eduardo Camavinga, Ousmane Dembélé et Jules Koundé, sous la supervision de Guy Stéphan, l'adjoint du sélectionneur Didier Deschamps. Varane a poursuivi la séance sur un terrain annexe avec Aurélien Tchouaméni et Karim Benzema, effectuant notamment des courses de différentes intensités aux côtés du préparateur physique Cyril Moine. "Il a le moral et de bonnes sensations. On ne va pas brûler les étapes non plus mais il est censé être disponible pour le premier match" du Mondial le 22 novembre contre l'Australie, a indiqué lundi après-midi Deschamps.

L'optimisme prévaut aussi concernant Benzema, gêné à une cuisse et qui n'a passé qu'une demi-heure sur les terrains depuis le 19 octobre, date du dernier match disputé en intégralité avec le Real Madrid. La convocation comme 26e joueur de Marcus Thuram lundi a pu faire naître des doutes sur l'état de santé du Ballon d'Or, une interprétation que Deschamps a tenu à écarter devant la presse. "Il a été officialisé aujourd'hui mais ce n'est pas par rapport à Karim ou un autre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes. C'est un équilibre dans la liste", a répondu le sélectionneur. Une dizaine de joueurs n'ont pas participé au léger entraînement collectif de lundi, dont Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud, une situation habituelle en début de rassemblement.