Un but contre l'Allemagne pour égaliser. Un autre contre l'Espagne, également pour l'égalisation. Ritsu Doan marche sur l'eau au Qatar, à l'instar du Japon, invité surprise des 8es de finale. Alors que les Nippons figuraient pourtant dans un groupe ultra-relevé, ils terminent brillamment à la première place, sortant par la même occasion l'Allemagne. Une sacrée histoire pour Ritsu Doan, joueur de Fribourg, qui a ralié la Bundesliga cet été après avoir été acheté 8M€ au PSV Eindhoven. Depuis, le petit ailier gauche a disputé 15 rencontres, marqué 2 buts et délivré trois passes décisives, participant activement au magnifique début de saison de Fribourg, actuellement deuxième du championnat allemand.

Sa performance initiale contre la Mannschaft avait forcément un goût particulier pour lui. "Avant le match, nous avons parlé des titulaires qui allaient tout donner pendant une heure. Et ensuite, c'était à nous d'entrer en jeu et de finir l'affaire. C'est comme ça que ça s'est passé et c'est un jour fantastique", s'est-il enthousiasmé. Doan avait, une dizaine de minutes avant Asano, égalisé pour les Japonais. Sur un tir de Minamino repoussé comme il l'a pu par Neuer, il était opportunément placé à six mètres pour pousser la balle dans le but vide. "J'étais assez calme après le but. Le sélectionneur m'a dit qu'il y avait des espaces et que je devais prendre ma chance dès que je le pouvais. C'est ce que j'avais à l'esprit en entrant en jeu", a-t-il poursuivi en zone mixte. "En trois ou quatre années avec la sélection, je n'ai jamais eu de balle comme ça juste devant moi", a souri Doan. "Quand j'ai vu la balle, je me suis dit 'je vais la mettre'".

Contre la Croatie en huitième de finale, Hajime Moriyasu, le sélectionneur nippon, tentera-t-il de lancer d'entrée Ritsu Doan ? Ou le préférera-t-il une fois de plus en joker de luxe ? Le débat risque de faire rage au pays du Soleil-Levant qui n'a qu'un rêve : se hisser en quart de finale pour la première fois de l'Histoire des "Samouraï Blue" !