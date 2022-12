Selon les compositions officielles dévoilées par la FIFA, l'Espagne débutera le match avec Marcos Llorente comme latéral droit à la place de Cesar Azpilicueta et Dani Carvajal, qui s'étaient partagé les minutes jusque-là en se montrant plutôt convaincants. Il s'agira des premières minutes jouées par le latéral de l'Atlético Madrid dans ce Mondial. Hormis la surprise Llorente, l'Espagne, qui avait fait souffler certains de ses cadres contre le Japon, aligne mardi son équipe-type, avec un milieu 100% barcelonais composé de Gavi, Pedri et du capitaine Sergio Busquets, et une attaque composée de Ferran Torres, Marco Asensio et Dani Olmo.

Le Maroc, pour sa part, n'a effectué qu'un seul changement dans son onze par rapport à l'équipe qui a battu (2-1) le Canada jeudi : au milieu de terrain, le joueur du Standard Liège Selim Amallah remplace son compère de la Sampdoria Abdelhamid Sabiri. À deux heures du coup d'envoi, l'entrée du stade Education City de Doha commençait à se teinter de rouge, beaucoup de supporters marocains et espagnols ayant fait le déplacement au Qatar. L'Espagne jouera toutefois la rencontre avec son maillot extérieur, de couleur bleue.

Espagne :

Simon - Llorente, Rodri, Laporte, Alba - Gavi, Busquets (cap.), Pedri - F. Torres, Asensio, Olmo

Sélectionneur : Luis Enrique (ESP)

Maroc :

Bounou - Hakimi, Aguerd, Saïss (cap), Mazraoui - Amallah, S. Amrabat, Ounahi - Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Sélectionneur : Walid Regragui (MAR)

Arbitre : Fernando Rapallini (ARG)