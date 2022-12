"Ça a été un match très physique. Très heureux de cette victoire. C'est un pas de plus", a savouré Messi à la télévision argentine, après le 1000e match de sa carrière professionnelle. "On voulait être ici pour ressentir ce que ressentent les gens, ce qu'ils nous transmettent. On doit rester unis", a harangué le capitaine argentin. "Ça a été un match contrôlé, on aurait pu le sceller. Hormis leur dernière frappe, que détourne 'Dibu' (Martinez, le gardien argentin, NDLR), on n'a pas trop souffert", a estimé Messi.