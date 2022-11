Les Pays-Bas et l’Equateur, tous deux victorieux lors de la première journée au sein du groupe A, se sont neutralisés (1-1) vendredi à Doha et seront en ballotage favorable mardi prochain au moment de viser les 8e de finale du Mondial-2022. Ce résultat condamne par ailleurs le Qatar, battu 3-1 plus tôt dans l'après-midi par le Sénégal et éliminé dès la deuxième journée, une triste première pour un pays hôte dans l'histoire de la compétition.