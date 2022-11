Après avoir enregistré de nombreuses blessures ces dernières semaines et ces derniers jours (Karim Benzema, Christopher Nkunku, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Mike Maignan), les 25 Bleus ont réalisé des exercices de passe lors des quinze premières minutes de la séance, ouvertes à la presse au stade Jassim bin Hamad, leur terrain d'entraînement. Blessé à une cuisse le 22 octobre, Varane était bien présent. Le sélectionneur Didier Deschamps avait annoncé plus tôt qu'il serait disponible mardi contre l'Australie.

Le milieu Eduardo Camavinga, ménagé dimanche, a par ailleurs fait son retour. Deschamps avait déjà assuré qu'il n'avait "aucune inquiétude" sur l'état de santé du joueur du Real Madrid. Depuis leur arrivée mercredi au Qatar, les Bleus ont travaillé un système à quatre défenseurs, comme annoncé par Didier Deschamps. L'identité des onze titulaires s'est précisée au fil des séances, avec la présence attendue de six champions du monde en titre: Hugo Lloris dans les buts, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur les côtés de la défense et les trois attaquants du dernier Mondial, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

En défense centrale, les jeunes Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano ont peaufiné leurs automatismes cette semaine et tiennent la corde pour une titularisation, ce qui permettrait à Varane de gagner quelques jours pour revenir à 100%. Le milieu, sans surprise, doit revenir à Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Souvent remplaçant chez les Bleus, Ousmane Dembélé s'est entraîné ces derniers jours dans la peau d'un titulaire et postule pour occuper le flanc droit, laissant le gauche à Mbappé. Un système assez offensif, avec quatre attaquants.

L'équipe probable:

Lloris (cap.) - Pavard, Konaté, Upamecano, L. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud