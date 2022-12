Il est l'heure de passer au cinquième 8e de finale de la Coupe du monde 2022 ! Ainsi, pour cette nouvelle affiche, ce sont le Japon et la Croatie qui vont s'affronter pour un match indécis et qui vaudra le coup d'œil. Car les Samuraï Blue ont terminé en tête du groupe E, devant l'Espagne, 2e, et l'Allemagne, 3e. Les champions du monde 2014 ont d'ailleurs pris la porte de façon prématurée dans ce Mondial au Qatar, après avoir perdu face à ces Japonais plus que plaisants et surprenants. Le Japon, vainqueur également de l'Espagne durant la phase de poules, aura à coeur de valider son billet pour les quarts de finale, objectif annoncé de la compétition pour les Nippons.

Mais en face, la Croatie n'est pas une nation à prendre à la légère étant donné que les Vatreni sont les finalistes en titre du dernier Mondial. Les partenaires de Luka Modric vont tout faire pour poursuivre leur route au Qatar et ainsi garder l'espoir d'une qualification pour une 2e finale de suite. Cela s'annonce des plus difficiles et il faudra donc déjà passer l'obstacle japonais. Le match s'annonce tout simplement très indécis, comme dit plus haut, et on hâte de suivre cette rencontre. Découvrez les compositions officielles ci-dessous.

Les compositions officielles

Japon : Gonda - Nagatomo, Yoshida, Taniguchi, Tomiyasu - Morita, Ito, Endo - Kamada, Maeda, Doan.

Croatie : Livakovic - Barisic, Gvardiol, Juranovic, Lovren - Kovacic, Kramaric, Modric - Perisic, Brozovic, Petkovic.