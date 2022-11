L'ailier du PSV Eindhoven, très en vue dès les premières minutes de jeu, a sorti le stade Al Thumama de sa torpeur en reprenant victorieusement de la tête un service remarquable de Frenkie De Jong (84e). Dans les ultimes secondes (90+9), Davy Klaassen entré en jeu quelques minutes plus tôt, profitait d'un ballon mal repoussé par Edouard Mendy suite à un envoi de Depay pour fixer le score à 2-0. Avant cela, les deux favoris du groupe A avaient globalement donné l'impression de disputer un match à ne pas perdre plutôt qu'à gagner absolument.

L'ombre des stars offensives, Memphis Depay (ménagé et seulement entré à l'heure de jeu chez les Oranje) et Sadio Mané (forfait pour le tournois côté sénégalais) a forcément plané sur l'entame de ce choc a priori prometteur, entre deux équipes légitimement ambitieuses, mais finalement avares en situations dangereuses. Dans une enceinte pas complètement remplie pour ce duel opposant pourtant deux adversaires du Qatar, ce sont les hommes de Louis van Gaal qui se sont d'abord montrés les plus dangereux. A trois reprises dans les vingt premières minutes, Gakpo a donné le tournis à la défense sénégalaise. Mais ses équipiers (Steven Bergwijn, Denzel Dumfries puis Frenkie De Jong) ont été peu inspirés au moment de conclure. Pour sa première apparition en équipe nationale, le gardien Andries Noppert a lui connu des débuts relativement tranquilles, n'effectuant sa première véritable intervention qu'à la 65e mn sur un envoi du Monégasque Krepin Diatta, avant d'être brillant sur une frappe de Pape Gueye (88e).

Le Sénégal, privé de son leader technique, la star du Bayern Sadio Mané, forfait en attente d'une opération du genou droit, a manqué de percussion en zone offensive, à l'image de l'avant de pointe Boulaye Dia, très peu servi. Memphis Depay, ménagé en début de rencontre, a lui tenté de dynamiter le jeu des "Oranje". Monté au jeu à la 62e minute, le joueur le plus décisif de la phase qualificative en zone Europe (12 buts et 6 passes décisives), s'est rassuré après être resté deux mois sans jouer suite à une blessure à la cuisse. Il est prêt pour la suite du tournoi.

En face, la rencontre aura été marquée par l'entrée en jeu d'Ismail Jakobs (au détriment de Abdou Diallo blessé, tout comme Cheikhou Kouyaté un peu plus tard). Le changement de nationalité du latéral gauche de l'AS Monaco, né en Allemagne, avait été validée de justesse par la Fifa quelques heures avant le match. Le joueur âgé de 23 ans a joué au plus haut niveau dès sa troisième sélection avec les Lions, après deux matches amicaux en septembre. Cette montée au jeu n'a toutefois pas porté chance à ses couleurs. Les Lions de la Teranga seront donc déjà dos au mur vendredi face au Qatar pendant que les Pays-Bas joueront la première place du groupe face à l'Equateur.