La Seleçao se met en jambes face à l'équipe africaine dirigée par le Portugais José Peseiro, non qualifiée pour la Coupe du monde, à la veille de son départ pour le Qatar et tout juste une semaine avant son entrée en lice contre le Ghana. Favoris du groupe H, les champions d'Europe 2016 se mesureront ensuite à l'Uruguay et à la Corée du sud. Mais le sujet de la semaine à la "cité du football", érigée par la fédération portugaise dans la banlieue ouest de Lisbonne, concerne un seul des 26 joueurs convoqués par Fernando Santos.

Il s'agit bien sûr de Cristiano Ronaldo et l'interview explosive où il a affirmé qu'il se sentait "trahi" par les dirigeants de United et l'entraîneur Erik ten Hag, en les accusant de vouloir l'évincer. À 37 ans, le quintuple Ballon d'Or traverse une saison compliquée et semble déterminé à quitter Manchester, où le coach néerlandais lui donne peu de temps de jeu. Forcément, ses performances et ses statistiques en souffrent : trois buts en seize rencontres depuis le début de la saison avec les "Red Devils". Avec la Seleçao, ses derniers buts remontent à juin dernier, un doublé lors d'une victoire contre la Suisse en Ligue des nations (4-0), suivie de trois matches à vide pour le recordman des buteurs internationaux (117 buts en 191 rencontres).

"Un groupe uni" ?

Cristiano et compagnie ont alors perdu à domicile le match décisif contre l'Espagne de Luis Enrique (1-0). Avant cet échec, les Lusitaniens avaient été devancés par la Serbie en qualifications pour le Mondial et ont dû passer par les barrages pour valider leur billet pour le Qatar, en écartant la Turquie (3-1) puis la Macédoine du Nord (2-0). L'instabilité provoquée par la situation de Ronaldo ne fait qu'accroître les doutes sur la capacité du Portugal à réaliser un bon tournoi. "Nous sommes tous habitués à gérer une grande pression, je ne crois pas que cela apporte plus de pression à qui que ce soit", a voulu rassurer le milieu offensif Joao Mario, mardi en conférence de presse. "Concentration totale et absolue sur le travail de l'équipe nationale. Un groupe uni, vers un seul objectif : réaliser le rêve de tous les Portugais!", a promis Ronaldo sur les réseaux sociaux.

Mais, en se basant sur des images issues du rassemblement de la Seleçao, la presse s'est mise à spéculer sur les relations supposées tendues entre le natif de Madère et Bruno Fernandes, son coéquipier à United. Une autre vidéo suggérait que le capitaine du Portugal avait eu du mal à apaiser les esprits après une mésentente entre Joao Cancelo et Joao Felix. L'amical jeudi contre le Nigeria (coup d'envoi à 18h45 GMT) sera un test à la crédibilité de ces deux versions.