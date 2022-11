Sans stress, ni paillettes, les Pays-Bas se sont qualifiés au petit trot pour les 1/8 de finale du Mondial, à la première place du groupe A, en s'imposant mardi au stade Al Bayt 2-0 face au Qatar qui a dit adieu à son tournoi sur un zéro pointé. Les Néerlandais, mis sur orbite en première période par le désormais inévitable Cody Gakpo, affronteront dès samedi à 18h00 le deuxième du groupe B et seront accompagnés au tour suivant par le Sénégal, vainqueur de l’Équateur (2-1) mardi.

Pour les "Al-Anabi" (les "Bordeaux"), c'est l'échec complet. Avant le petit émirat du Golfe, un seul hôte avait été éliminé au terme de la phase de groupes : l'Afrique du Sud en 2010, après toutefois un parcours plus honorable. Le Qatar est le premier pays d'accueil à perdre ses trois matches de poules. Devant des tribunes dans un premier temps clairsemées, au sein desquelles avait pris place le président de la Fifa Giovanni Infantino, Virgil van Dijk et ses équipiers ont d'entrée pris le jeu à leur compte face à des adversaires déjà éliminés.

Memphis Depay, en phase de reprise après une blessure à une cuisse et titularisé pour la première fois depuis le début de la compétition, a d'emblée rassuré sur son état physique en semant la zizanie dans la défense qatarie (4e) avant d'oser une belle reprise (15e) puis une série de dribbles (25e). Mais c'est grâce à leur autre attaquant, Gakpo, que les Oranje ont ouvert le score, sur un envoi au ras du sol à la 26e synonyme de troisième but en trois matches pour le buteur du PSV. De quoi justifier encore un peu plus l'intérêt que lui portent plusieurs grosses écuries européennes.

Au petit trot

Dans leur volonté de jouer vite en misant sur leur supériorité technique, les Néerlandais ont toutefois souvent péché par précipitation. Mais il ne leur a fallu que quelques coups d'éclat pour dominer de bien faibles Al-Anabi, comme à la 50e min et un but de Frenkie de Jong à la conclusion d'une partie de billard amorcée par Depay. Pas de quoi toutefois enthousiasmer des spectateurs peu bruyants et parmi lesquels une poignée a alors déployé pendant quelques instants une banderole de soutien à la cause palestinienne, comme on l'a vu régulièrement depuis le début de ce premier Mondial dans le monde arabe.

Les hommes de Louis van Gaal ont ensuite terminé au petit trot, privés d'un but de Berghuis à la suite d'une faute de main de Gagkpo (69e). Neuf points, cinq buts inscrits pour un seul concédé et un effectif au complet : malgré un football peu séduisant, tous les voyants sont au vert pour les Oranje au moment d'entamer la phase à élimination directe.