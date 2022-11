Le total de sélections du gardien de Rennes, trente-cinq avec ce match contre la Tunisie, ne rend pas compte de la place occupée chez les Bleus par l'ancien Marseillais, figure tutélaire à la longévité quasi-record, présent sur les feuilles de match à 155 reprises depuis sa première cape en mai 2008. "Il a un rôle de grand frère pour chacun de nous", a raconté le vice-capitaine Raphaël Varane. "C'est un gage de tranquillité pour nous, les joueurs. Il a une parole réconfortante, rassurante, et peut aussi faire le relais auprès du staff", comme s'il avait un pied dans chaque camp.

Avant le Mondial, Lloris lui-même avait mis en exergue la "légitimité" et "l'expérience" du gardien rennais. "Il a toujours été là dans les moments un peu plus compliqués, c'est un battant et on aura besoin de toutes nos forces pour les échéances à venir". Interrogé sur son souhait de jouer le troisième match, samedi en zone mixte, le portier de Tottenham a suggéré qu'il ne s'accrocherait pas à sa place : "Je crois qu'il est important de garder un certain esprit dans l'équipe et dans le groupe". Un joli rebond donc pour le "Fenomeno", dépossédé de sa place de titulaire la saison dernière à l'Olympique de Marseille, et tenu à l'écart de la sélection entre septembre 2021 et septembre 2022.