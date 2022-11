Le maître à jouer brésilien Neymar, remplacé dans les dernières minutes du match remporté par les siens contre la Serbie 2-0 dans le Mondial, a été touché à la cheville droite et a quitté le stade en boitant, ont constaté des journalistes de l'AFP. De retour sur le banc, il a déchaussé son pied droit et retiré chaussette et protège-tibia. Sur des clichés pris par des photographes de l'AFP, on voit un oeuf de pigeon qui s'est formé sur la malléole droite du Brésilien. L'attaquant du PSG a été ensuite filmé boitant bas à son retour vers le vestiaire. Neymar a déjà été touché à cette cheville droite en 2019, le forçant à renoncer à disputer la Copa America. Le maître à jouer du Brésil, Neymar, souffre d'une entorse à la cheville droite, a annoncé jeudi soir le médecin de la fédération, Rodrigo Lasmar, après la victoire de son équipe sur la Serbie (2-0) au Mondial-2022. "Nous devons attendre entre 24 et 48 heures pour avoir une autre évaluation".

Dans le stade de Lusail où sera jouée la finale, le 18 décembre, Neymar s'est montré très actif et n'a pas ménagé ses courses défensives, jusqu'à son remplacement à la 80e. Il est indirectement à l'origine de l'ouverture du score après avoir lancé Vinicius, dont la frappe, repoussée par le gardien serbe Vanja Milinkovic-Savic, a été reprise victorieusement par Richarlison. Loin de ses soucis et pépins de santé à répétition dans un passé récent, Neymar, qui dispute sa troisième Coupe du monde à l'âge de 30 ans, attaquait cette compétition dans une forme étincelante après un début de saison tonitruant sous le maillot du PSG. Le prochain match du Brésil est programmé lundi prochain contre la Suisse.