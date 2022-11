"À chaque fois qu'on parle des candidats (au titre), on parle des mêmes équipes. Si je dois en placer quelques-unes au-dessus des autres, je pense que le Brésil, la France et l'Angleterre sont un peu au-dessus du reste", a-t-il déclaré dans une interview publiée lundi par la Confédération sud-américaine de football (Conmebol). "Mais un Mondial, c'est tellement difficile et tellement compliqué que tout peut se passer", a-t-il nuancé.

Interrogé sur l'Argentine, qui affiche également de solides ambitions - l'équipe a gagné la Copa America en 2021 et est invaincue depuis juillet 2019 -, Messi a une nouvelle fois appelé à la retenue. "Nous sommes pleins d'espoirs, nous avons une très belle équipe qui est très motivée, mais il nous faut y aller petit à petit. Nous savons que les groupes en Coupe du monde ne sont pas faciles", a déclaré le septuple Ballon d'Or, qui a retrouvé tout son allant avec le Paris Saint-Germain depuis le début de saison.

Il a d'ailleurs joué dimanche avec le club parisien contre Auxerre (victoire 5-0) avant de rejoindre lundi l'Albiceleste à Abou Dhabi, émirat voisin du Qatar, où il a été acclamé par des milliers de personnes lors d'un entraînement public. Deux fois victorieuse de la Coupe du monde (1978, 1986), l'Argentine commencera son tournoi contre l'Arabie saoudite le 22 novembre, avant de rencontrer le Mexique, le 26, puis la Pologne, le 30, dans le groupe C.