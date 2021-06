Le Brésil est reparti de l’avant vendredi soir en qualifications pour la Coupe du Monde. A Porto Alegre, face à une accrocheuse sélection de l’Equateur, la bande à Tite est parvenue à assurer le plein de points et conforter ainsi sa première place au classement de la zone Amsud.

Neymar était inspiré

Dans cette rencontre, les Auriverde ont dû se montrer patients. La première période s’est écoulée sans but marqué et ce n’est qu’après le réveil de leur star Neymar qu’ils sont parvenus à prendre l’ascendant. Nullement perturbé par la mésaventure qu’il a connue au début de la préparation, l’attaquant du PSG a sorti un grand match et qui fut agrémenté par deux gestes décisifs. A la 65e, il a offert un «assist » à Richarlison, lequel n’avait ensuite plus qu’à conclure en force du pied gauche. Puis à la 94e, c’est lui-même qui a trouvé la faille en transformant un pénalty suite à une faute commise sur Gabriel Jesus.

Grâce essentiellement à son joueur vedette, la Seleçao a donc a assuré sa cinquième victoire en autant de matches dans ces éliminatoires. Avant de se tourner vers la Copa America prévue à domicile, les quintuples champions du monde vont défier le Paraguay mercredi à l’extérieur. L’objectif est de réaliser la passe de dix.