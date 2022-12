À propos du virus qui touche les Bleus, Hugo Lloris a été plutôt évasif mais a tout de même avoué qu'une équipe ne peut être préparé à ce genre d'événements.

"Je n'ai pas plus de nouvelles qu'hier soir. Vous aurez certainement plus d'infos d'ici le prochain entraînement. Le virus, on n'est jamais préparés à ce genre de choses. On essaie de se préparer de la meilleure des façons, tout simplement. Ce sont des aléas auxquels on n'était pas forcément préparés, mais ça n'enlève rien à l'excitation qu'on peut avoir".