Zinchenko, cadre en Ukraine mais pas encore à City

Touché aux adducteurs et forfait lors du match amical contre l’équipe de France en octobre dernier à Saint-Denis, Oleksandr Zinchenko n’avait pas participé à la déroute d’une équipe ukrainienne décimée (7-1), qui avait même dû faire appel à son entraîneur des gardiens Oleksandr Shovkovsky (45 ans) pour faire office de portier remplaçant. Mercredi soir au Stade de France, en qualifications de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur Andriy Shevchenko devra de nouveau faire sans plusieurs éléments pour ces retrouvailles face aux Bleus de son "bon ami" Didier Deschamps, notamment les blessés Taras Stepanenko, Viktor Tsygankov et Artem Besedin. Mais l’ancien buteur pourra compter sur le joueur de Manchester City.

Shevchenko : "La France a beaucoup de très bons joueurs, spécialement devant" :

Milieu en sélection



Et si Zinchenko est un titulaire indiscutable en sélection, ce n’est pas le cas dans le nord de l’Angleterre. Depuis le début de saison, il est apparu dans 14 matchs de Premier League (11 titularisations), cinq en Ligue des champions (trois titularisations) et trois dans les coupes nationales, le dernier en date samedi dernier lors de la victoire des Citizens sur la pelouse d’Everton en quarts de finale de la FA Cup (0-2). Avec l’Ukraine, il évolue au milieu de terrain, sur le côté gauche ou au centre, alors qu’il est presque exclusivement utilisé en tant que latéral gauche par Pep Guardiola.

Devant Mendy



Dans l’esprit de l’entraîneur catalan, il est bien passé devant Benjamin Mendy. Mais il est victime de l’explosion du polyvalent Joao Cancelo. S’il peut aussi évoluer à droite, et même à bien d’autres postes, l’international portugais joue le plus souvent à gauche. Et il l’un des meilleurs joueurs de City depuis le début de saison. Eternel espoir, Zinchenko (24 ans), qui évolue chez les Citizens depuis 2017, doit donc se contenter d’un rôle de doublure, même s’il a plus joué ces dernières semaines, avec deux titularisations lors des trois derniers matchs de Premier League, après avoir vécu un début de saison compliqué.

Mais alors qu’il n’avait pas disputé le moindre match début octobre, et que Guardiola assurait que celui qui est sous contrat jusqu’en 2024 allait poursuivre l’aventure cette saison. Quid de la saison prochaine ?