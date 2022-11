Youri Djorkaeff explique la malédiction des champions : "Il y a une attente différente"

L'équipe de France remet son titre en jeu au Qatar. Vainqueurs de la Coupe du Monde 2018 en Russie, les Bleus tenteront d'aller remporter un deuxième mondial de suite. Cependant, depuis 1998, une grande malédiction existe pour les vainqueurs de Coupe du Monde. En effet, depuis le mondial 1998, un seul champion du monde a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale du mondial suivant. C'était le Brésil en 2006 après le titre de 2002. Sinon, la France en 2002, l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018 ont tous échoué. L'ancien international français Youri Djorkaeff, interrogé par L'Equipe, a donné un semblant d'explication à ce phénomène surprenant. Il avait d'ailleurs participé à l'élimination de l'équipe de France en phase de groupes de la compétition en 2002. Selon lui, c'est la manière d'aborder la compétition qui change lorsqu'on doit défendre le titre plutôt que d'aller le chercher.

"C'est dur... Il y a une attente autour du tenant du titre complètement différente et très peu d'équipes sont préparées à ça : défendre le titre. On est prêt à partir à la conquête, mais défendre un titre, non. Surtout collectivement. Un joueur de tennis qui défend son titre, est tout seul dans sa bulle et se prépare à ça. Mais défendre un titre de champion du monde de foot, collectivement, c'est bizarre. En quatre ans les groupes évoluent. C'est très compliqué. Même en analysant 2002, je n'aurais pas de formule magique à apporter."