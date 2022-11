Wayne Rooney calme le jeu avec Ronaldo

La presse anglaise annonçait premièrement Wayne Rooney « interloqué » par les propos de Cristiano Ronaldo. Dans sa désormais très virale interview pour le média TalkTV, l’international Portugais s’en prenait autant à l’histoire actuelle qu’aux anciennes gloires de Manchester United. Son ancien coéquipier Wayne Rooney n’était pas oublié, alors que les deux footballeurs partagent une année de naissance en commun (1985). Mais à la différence de Ronaldo, le Britannique est à la retraite depuis 2021. « Je ne sais pas pourquoi il me critique autant... probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est pourtant vrai », balançait sans scrupule Cristiano Ronaldo.

Ce sont ces propos qui auraient interloqués l’ancienne star et légende du football anglais. Wayne Rooney n’est finalement pas resté silencieux longtemps puisqu’il a saisi le micro de CNN dans la nuit de jeudi à vendredi. « C'est un joueur fantastique. Lui et Messi sont probablement les deux meilleurs joueurs du monde », a commencé par rappeler Wayne Rooney. Avant de revenir sur ce qui aurait selon lui vexé Ronaldo. « Ce n’était pas une critique, j'avais simplement dit que nous prenons tous de l'âge. Et apparemment, il a du mal à se faire à l'idée », a conclu Wayne Rooney en guise de réponse officielle.