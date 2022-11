Vivez 100% des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

beIN SPORTS, qui diffusera 100% des matchs de la compétition, sera la seule chaîne en France à proposer les 64 rencontres du tournoi en direct, y compris toutes celles de l'Equipe de France. S'adressant à l'ensemble des fans de sports et supporters des plus grandes nations, beIN SPORTS rappelle qu'elle diffusera toutes les équipes nationales de la compétition, telles que le Brésil, la Belgique, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, l'Allemagne, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun... Les amateurs de ballon rond retrouveront donc sur beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS 2, les deux chaînes dédiées à l'évènement, les plus grandes stars évoluant dans les championnats internationaux.

Pour cette nouvelle campagne, beIN SPORTS a souhaité mettre en avant plusieurs de ses talents, journalistes et consultants, au cœur du dispositif éditorial déployé sur la compétition. Familiers et appréciés des abonnés, ils font briller, par leur expertise et leur passion, le football sur beIN SPORTS.

Dans des spots, on retrouve ainsi plusieurs personnalités, répondant de manière conviviale directement aux abonnés et futurs abonnés par téléphone, depuis les bureaux de la chaîne, pour leur dévoiler tout ce qui les attend sur les antennes de beIN SPORTS.

La campagne, qui commence en télévision à compter du 1er novembre, sera proposée sous différents formats vidéos (versions courtes et versions longues) et spots radio.

Retrouvez l'ensemble du dispositif beIN SPORTS déployé sur la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 dans le dossier de presse.