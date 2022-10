Le défenseur du FC Barcelone, Ronald Araujo, a été contraint de se faire opérer vers la fin du mois de septembre après avoir subi une malheureuse blessure musculaire. Cela signifie qu'il manquera tous les matchs du FC Barcelone jusqu'à la nouvelle année et, selon toute vraisemblance, la Coupe du monde avec l'Uruguay. Cependant, selon Sport, l'AUF (Association uruguayenne de football) espère toujours qu'Araujo pourra être retenu dans l'équipe à la dernière minute. Le manager Diego Alonso attendra le dernier moment pour écarter l'imposant défenseur.

Compte à rebours pour Araujo

"Nous savons tous comment il est, c'est un guerrier. Si quelqu'un est capable de récupérer plus tôt que prévu, c'est bien Ronald", a déclaré Xavi Hernandez aux médias samedi, avant le match du FC Barcelone contre le Celta Vigo. En général, on pense que l'opération d'Araujo nécessite environ 10 semaines pour s'en remettre. Cela le mènerait jusqu'à une semaine avant le début du tournoi. Trop juste ?