Une Coupe du monde tous les 2 ans ? Motsepe (CAF) ne dit pas non !

Régulièrement évoquée depuis l'ère Sepp Blatter, l'idée d'une Coupe du monde tous les deux ans est revenue en flèche ces derniers jours, sous l'impulsion de l'Arabie Saoudite, qui a demandé et obtenu la réalisation d’une étude sur l’impact sportif et financier d’une Coupe du monde féminine et masculine tous les deux ans, à l'occasion du Congrès de la FIFA, le 21 mai. Appelé à réagir sur le sujet, le nouveau président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, s'est dit favorable à cette éventuelle réforme.

« Une bonne opportunité pour l'Afrique »

« C’est une idée en réflexion mais je crois que ce pourrait être une bonne opportunité pour le football africain, a dit le dirigeant sud-africain, en marge de la finale de la CAN de beach soccer, remportée par le Sénégal aux dépens du Mozambique (4-1). A part l’Afrique du Sud, aucun pays de notre continent, n’a encore abrité une phase finale de Coupe du monde mais avec cette idée, ce pourrait être possible. Je suis très confiant au vu de ce qui est en train d’être fait dans ces pays, je ne doute pas que dans un futur proche, on sera capable d’organiser et de gagner une Coupe du monde. » Alors, rendez-vous est pris ?