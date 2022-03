Une attaque (encore) à reconstruire pour l'Italie

Immobile? "Frénétique, confus, imprécis, avec ce maillot qui l'écrase. Très probablement la dernière fois avec l'Italie", "un autre flop en azzurro", "un fantôme"... Insigne? "Il devrait inventer, surprendre, mais il est passif. Il est quasiment prêt pour le Canada (où il jouera la saison prochaine, ndlr)". "Hors du coup, peu incisif." "Une heure de match fantomatique..."

La presse italienne n'était pas tendre vendredi avec les deux champions d'Europe, véritables symboles de l'impuissance offensive italienne contre la modeste défense macédonienne: 32 tirs (dont 5 cadrés) pour aucun but marqué! Le troisième attaquant titulaire à Palerme, Domenico Berardi, a été un peu plus épargné car il a été le plus actif, sur son aile droite. Mais il a aussi raté la meilleure occasion du match devant une cage désertée: une frappe bien trop molle, résumant la pression trop lourde pesant sur cette attaque qui, depuis des mois, ne sait plus comment s'y prendre.

La source s'est tarie

Pendant l'Euro "magique" de l'été dernier, l'Italie avait affiché sa légèreté et ses mouvements et enchaîné les buts, principalement au premier tour car la source s'était un peu tarie lors des matches à qualification directe. Depuis le titre européen, conquis aux tirs au but en demi-finale et en finale, la mécanique s'est sérieusement enrayée: dix buts en huit matches, dont la moitié contre la seule Lituanie (5-0) en septembre, et surtout des occasions ratées par wagons entiers (dont deux penalties contre la Suisse gâchés par Jorginho).

Ciro Immobile, insatiable avec la Lazio Rome et encore co-meilleur buteur de Serie A cette saison (21 buts), est muet depuis le premier tour de l'Euro, cultivant le paradoxe qui le poursuit quand il revêt le maillot de l'équipe d'Italie: regretté quand il est absent sur blessure, comme lors des matches décisifs de poule en novembre, mais si décevant quand il joue... A 32 ans, il est loin d'être en bout de course, mais son impuissance permanente pourrait inciter Roberto Mancini ou son éventuel successeur à tourner la page. Son joker habituel Andrea Belotti (28 ans) traverse lui une saison très moyenne.

Une jeunesse sans expérience

Le Brésilien naturalisé de Cagliari Joao Pedro (30 ans), entré en fin de match à Palerme, apparait quant à lui plus comme un coup - raté - et n'a guère d'avenir en sélection italienne, pas plus que Mario Balotelli, 31 ans, exilé dans le Championnat turc à l'Adana Demirspor, bien que Mancini ait pensé à lui avant ces barrages. C'est du côté des plus jeunes qu'il va falloir espérer trouver les épaules solides pour endosser ce fameux numéro 9 sur lequel pèse une sacrée pression. Mais l'Italie n'a pas dans ses clubs des buteurs du calibre de Kylian Mbappé ou d'Erling Haaland.

En Ligue des champions, les clubs italiens engagés cette saison - Juventus, Inter Milan, AC Milan et Atalanta - reposaient sur des attaques composées de joueurs étrangers, avec la seule exception de l'inconstant Moise Kean (22 ans) à la Juventus, où il joue peu (une seule titularisation en C1). Gianluca Scamacca (23 ans) - pas aligné jeudi car légèrement blessé - et Giacomo Raspadori (22 ans) - entré en seconde période - semblent avoir le potentiel. Evoluant à Sassuolo, ils manquent toutefois encore sérieusement d'expérience internationale. Des transferts estivaux vers de gros clubs, évoqués cet été pour les deux, pourraient leur permettre de franchir un palier. L'Italie les attend car elle a eu une nouvelle confirmation, comme l'a rappelé Marco Verratti dans une lapalissade dépitée à Palerme, qu'"au football, il faut savoir marquer".