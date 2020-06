Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Le 31 mai 2002 à Séoul, pour son premier match de phase finale de Coupe du monde, le Sénégal battait la France (1-0), championne du monde et d’Europe en titre, grâce à un but de Pape Bouba Diop. Alors que tout un pays s'est remémoré ces derniers jours cet exploit, divers anciens Lions de la Teranga ont émis l'idée de retrouvailles entre les protagonistes de cette rencontre historique. « Ce serait intéressant qu’on pense dès à présent à un match de gala entre anciens joueurs des deux équipes pour se rappeler ces bons souvenirs », a ainsi déclaré Henri Camara à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Et l'ancien attaquant de Sedan d'aller plus loin en proposant un match amical entre les actuelles équipes de France et du Sénégal. « Les deux équipes sont composées de footballeurs talentueux et ce serait bien de faire d’une pierre deux coups avec une double confrontation. je serais partant et ce serait tellement bien en ces temps de confinement, de retrait du sport qu’on redémarre par ce genre de match de gala. »

« Un passage de témoin symbolique »

Son ex-partenaire aux avant-postes de Lions, Amara Traoré, abonde dans son sens. « Franchement, je pense que ce serait une très belle occasion de faire ce match qui a compté dans l’histoire du football sénégalais, estime l'actuel président de la Linguère de Saint-Louis. L'ancien joueur de Metz et de Gueugnon aimerait lui aussi coupler la rencontre de gala entre joueurs de 2002 avec un amical opposant les générations actuelles. « Ce serait un passage de témoin symbolique, il s'agirait pas de « se glorifier » mais de « prendre ce repère pour enclencher l’opération consistant à aller à la conquête de la CAN », compétition que le Sénégal n'a jamais remportée.

L'ancien milieu de terrain international Amdy Faye partage cet avis, et pense que son pays pourrait saisir l'occasion pour réhabiliter le stade Léopold Sedar Senghor. « Nous savons que la France dispose des infrastructures qu’il faut pour accueillir un match pareil, mais comme la Fédération française de football ne serait pas contre une telle rencontre, nous devons être prêts à la recevoir. » La balle est maintenant dans le camp des deux Fédérations concernées.