Un Brésil moins beau, mais costaud

Les chiffres et la situation ne mentent pas : en attendant que Brésil - Argentine soit reprogrammé, en attendant aussi le match retour qui sera finalement le premier entre les deux frères ennemis, le mois prochain à Buenos Aires, la Seleçao est la seule à avoir remporté tous ses matchs lors de la phase aller des qualifications pour le Mondial 2022 (huit sur huit). Les Brésiliens, s'ils ont vécu l'affront d'être vaincus par les Argentins en finale de Copa América, l'ont quand même atteinte, ce qui prouve également l'excellente dynamique dans laquelle se maintient l'équipe de Tite. Laquelle avait réussi à remporter l'édition précédente à domicile sans Neymar, ce qui a un peu ramené l'enfant prodigue sur terre.

Il y en avait sans doute besoin, permettant ainsi de rééquilibrer les rôles au sein de cette équipe où tout reste encore trop centré autour de la star du Paris Saint-Germain. Mais moins qu'avant, et l'importance prise par Casemiro ou Marquinhos n'est pas pour rien dans la solidité du Brésil, qui ne fera pas le voyage au Qatar pour rien dans un an. C'est impossible par définition pour le pays du football, recordman du nombre d'étoiles mondiales (cinq) et qui demeure le seul à avoir participé à toutes les éditions. Le pragmatique Tite, qui enchaîne déjà une sixième saison sur le banc de la Seleçao, préfèrera probablement se présenter dans ses apparats de 2022 que ceux encore trop offensifs - au moins dans l'idée générale - et favoris de 2018.

