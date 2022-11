Un arbitre italien pour le match d'ouverture

L'Italie, championne d'Europe en titre mais qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde, aura un représentant dimanche pour le match d'ouverture de la compétition : Agé de 46 ans, Daniele Orsato officiait notamment lors de la finale de la Ligue des champions en 2020 remportée par le Bayern Munich face au Paris SG à Lisbonne. Il était également présent il y a quatre ans en Russie, lors de la précédente Coupe du monde, dont l'Italie était déjà absente, chargé alors de l'assistance vidéo (VAR).

Le Qatar et l'Equateur s'affrontent dimanche à 19h00 heure locales (17h00 en France) au stade Al Bayt de Doha. La nation hôte, qui dispute sa première Coupe du monde, et l'Equateur, qui en est à sa quatrième participation, figurent dans le Groupe A avec le Sénégal et les Pays-Bas. L'Italie est l'une des grandes absentes de ce Mondial-2022. Eliminée en phase de barrage par la Macédoine du Nord, la Squadra Azzurra et ses quatre trophées dans l'histoire de la compétition (1934, 1938, 1982 et 2006), n'a plus participé à un Mondial depuis 2014.