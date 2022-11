Ukraine : La FIFA appelle à une trêve pendant la Coupe du Monde

"Mon appel à vous tous, c'est de réfléchir à un cessez-le-feu temporaire d'un mois pour la durée de la Coupe du monde", a-t-il déclaré lors d'un déjeuner pour les dirigeants du G20 réunis sur l'île indonésienne de Bali. Vladimir Poutine est le grand absent de ce rassemblement des dirigeants des grandes économies de la planète où la Russie est représentée par son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov. Faute de trêve, le responsable sportif, qui avait été décoré par le chef du Kremlin après le Mondial-2018, a évoqué la possibilité de "corridors humanitaires où tout ce qui pourrait conduire à la reprise du dialogue".

Il a vanté le rôle unificateur du football, rappelant que la Russie avait organisé le Mondial-2018 et que l'Ukraine était candidate pour accueillir la compétition en 2030 avec l'Espagne et le Portugal. "Nous ne sommes pas naïfs au point de penser que le football peut résoudre les problèmes du monde", a-t-il concédé. Mais la Coupe du Monde offre une plateforme unique, avec une audience estimée de cinq milliards de spectateurs, offrant une "occasion de faire tout son possible pour mettre fin à tous les conflits", a-t-il plaidé.