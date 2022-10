Tunisie : Les Aigles de Carthage ont dévoilé leurs maillots pour la Coupe du monde

A ce jour, il est impossible de dire si la Tunisie marquera l'histoire, le mois prochain au Qatar. En revanche, les maillots que porteront les Aigles de Carthage, eux, ont déjà anticipé. Une manière peut-être de montrer la voie à Wahbi Khazri et ses partenaires, dont le pays n'a encore jamais dépassé le cap du premier tour dans un Mondial. Il y a quelques jours, la sélection chère à l'ancien Parisien Selim Benachour, désormais adjoint de la Tunisie, a en effet dévoilé pour cette compétition, via l'équipementier Kappa, des maillots Kombat Pro 2022 pourvus de la technologie Kombat Pro System propre à son équipementier et dessinés précisément pour replonger dans l'histoire de la Tunisie les joueurs tunisiens et leurs supporters qui décideront de se parer de la tenue pour aller supporter leurs protégés au Qatar. "Un passé héroïque pour un futur glorieux", a communiqué Kappa. Ainsi, le pattern ton sur ton situé à l'avant du maillot domicile, que les hommes de Jalel Kadri porteront pour la première fois face au Danemark le 22 novembre prochain, et principale caractéristique de cette tenue home au rouge dominant (avec néanmoins des touches de blanc au niveau du bas, des manchettes mais aussi du logo Kappa et de la Fédération tunisienne) s'apparente à la cuirasse retrouvée au début du 20eme siècle en Tunisie qui appartenait au guerrier Hannibal Barca, "figure emblématique de l'histoire tunisienne, connu pour avoir fait trembler l'Empire romain dans l'Antiquité".

La branche d'olivier, tout un symbole...

Le célèbre équipementier au logo Omini reconnaît d'ailleurs que "pour cette nouvelle collaboration, Kappa et la Tunisie ont misé sur des symboles forts du pays", avec le choix d'une tenue "retraçant l'histoire et l'héritage de la nation". De la même façon, le maillot extérieur (au blanc dominant cette fois), lui aussi conçu par l'équipementier italien dans ce même souhait de retracer l'histoire de la Tunisie présente une branche d'olivier, qui vient "s'insérer à l'intérieur du col comme symbole de victoire, de force et de longévité". Comme celle dont les supporters tunisiens rêvent pour ces Aigles de Carthage qui feront partie des adversaires de la France lors de la prochaine Coupe du monde. Un rendez-vous que la Tunisie abordera par ailleurs avec un troisième maillot, semblable aux deux premiers (eux aussi résistants, élastiques et respirants) mais à dominance vert en ce qui le concerne. Ce maillot third sera le seul à ne pas arborer les couleurs historiques de cette équipe de Tunisie qui n'avait pas pesé lourd (défaite 5-1) le 27 septembre dernier à Paris face à l'un des immenses favoris annoncés : le Brésil.