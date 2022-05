Qualifiée pour la Coupe du monde 2022 et future adversaire de l'équipe de France dans le groupe D, la Tunisie entamera sa préparation pour le Qatar au mois de juin prochain. Durant cette longue fenêtre FIFA, les Aigles de Carthage joueront d'abord les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, avec la réception de la Guinée équatoriale le 2 juin, puis un déplacement au Botswana trois jours plus tard.

Un tournoi au Japon

Jalel Kadri et ses hommes s'envoleront ensuite pour le Japon, où ils doivent participer à un tournoi amical à quatre équipes. Ils affronteront le Chili, le 10 juin en demi-finale. La deuxième demi-finale de la compétition opposera le Japon au Ghana. Selon leur résultat, les Tunisiens disputeront le match de classement pour la troisième place ou la finale, tous deux prévus le 14 du même mois.



Eliminatoires CAN 2023 :

2 juin : Tunisie - Guinée équatoriale

5 juin : Botswana - Tunisie



Matchs amicaux :

10 juin : Tunisie - Chili

14 juin : Tunisie - Japon ou Ghana