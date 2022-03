Tunisie : La liste pour le Mali, Sassi de retour

Le sélectionneur de la Tunisie, Jalel Kadri, a dévoilé jeudi la liste des joueurs convoqués pour les barrages qualificatifs du Mondial 2022 face au Mali. Adjoint du précédent occupant du poste, le nouveau titulaire n'a pas bouleversé la composition du groupe pour ce choc entre Aigles. Absents lors de la CAN 2021, Ferjani Sassi, Mortadha Ben Ouanes, Saad Bguir et Taha Yassine Khenissi font leur retour. Hamza Rafia, renvoyé par le Standard de Liège avant le terme de son prêt, et Yoann Touzghar (Troyes) sont parmi ceux qui en font les frais. Du côté des gardiens, Moez Hassen est rappelé au détriment de l'Espérantiste Farouk Ben Mustapha, tombé en disgrâce lors de la CAN. Enfin, le défenseur Nader Ghandri (Club Africain) retrouve l'équipe nationale près de trois après son unique cape.

Les 28 Aigles de Carthage :

Gardiens de but : Ali Jemal (ES Sahel), Bechir Ben Saïd (US Monastirienne), Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Mouez Hassen (Club Africain).

Défenseurs : Mohamed Dräger (Lucerne, Suisse), Oussama Haddadi (Yeni Malatyaspor, Turquie), Hamza Mathlouthi (Zamalek, Egypte), Ali Maâloul (Al-Ahly, Egypte), Ali Abdi (Caen, France), Dylan Bronn (Metz, France), Bilel Iffa (Club Africain), Montassar Talbi (Rubin Kazan, Russie), Nader Ghandri (Club Africain).

Milieux de terrain : Ellyes Skhiri (Cologne, Allemagne), Ghaylen Chaâlali (Espérance Tunis), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance Tunis), Aïssa Laidouni (Ferencvaros, Hongrie), Ferjani Sassi (Al-Duhail, Qatar), Anis Ben Slimane (Bröndby, Danemark), Hannibal Mejbri (Manchester United, Angleterre).

Attaquants : Wahbi Khazri (Saint-Etienne, France), Youssef Msakni (Al-Arabi, Qatar), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa, Turquie), Naïm Sliti (Al-Ettifaq, Arabie Saoudite), Saâd Bguir (Abha, Arabie Saoudite), Seifeddine Jaziri (Zamalek, Egypte), Issam Jebali (Odense, Danemark), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC, Koweït).

La manche aller se disputera le 25 mars à 18h à Bamako (stade du 26-Mars), la manche retour quatre jours plus tard à Radès (21h30).