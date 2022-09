Tunisie : La liste pour le Brésil

Deux nouveaux chez les Aigles de Carthage. Le sélectionneur de la Tunisie, Jalel Kadri, a dévoilé sa liste pour jouer les Comores et le Brésil en match amical. Deux joueurs font leur entrée chez les futurs adversaires des Bleus au Mondial : le jeune milieu de terrain de la réserve de l'Olympique Lyonnais Chaïm El Jebali (18 ans) et l'ailier droit du FC Bâle Sayfallah Ltaief (22 ans, photo) sont convoqués pour la première fois. Pour le reste, c'est du classique. Tous les cadres sont là, de Dylan Bronn à Wahbi Khazri en passant par Ferjani Sassi ou encore Naïm Sliti.



La Tunisie prépare ainsi sa Coupe du monde 2022 avec deux matchs amicaux lors de la prochaine trêve internationale. Les Aigles de Carthage affronteront les Comores le 22 septembre avant de défier le Brésil le 27 septembre au Parc des Princes. Au Qatar, les hommes de Jalel Kadri figurent dans le groupe D avec la France, l'Australie et le Danemark.