Tunisie - Khazri : "Un rêve qui va se réaliser"

La Tunisie connaît ses adversaires pour la Coupe du monde 2022. Dans le groupe D, les Aigles de Carthage affronteront l'équipe de France, le Danemark et le vainqueur d'un des deux barrages intercontinentaux restants (Pérou, Australie ou les Émirats arabes unis). Alors qu'il s'agira de la 6ème participation de la Tunisie à une phase finale de la Coupe du monde, Wahbi Khazri s'est confié au micro de RMC Sport., il s'est montré optimiste pour le futur, se trouvant devant un "rêve" concernant l'opposition contre les champions du monde en titre."J’en parlais avec ma femme et mes frères, c’est ce que je souhaitais. Je suis super content., a-t-il expliqué lors de l'émission Rothen s'enflamme.La Tunisie, quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (éliminée contre le Burkina Faso) jouera crânement sa chance lors du Mondial 2022, avec l'espoir de terminer dans les deux premiers rangs. "Le Danemark, le Pérou ou l'Australie (ou les Émirats arabes unis) sont des équipes à notre portée. C'est dans pas mal de temps, il peut se passer beaucoup de choses. Mais j'ai confiance en mon pays, en ma nation car on a montré lors de la dernière Coupe du monde que l'on a lutté contre l'Angleterre et on prend un but à la dernière seconde., a expliqué Khazri, dans des propos retranscrits par L'Equipe. En huitièmes de finale, le groupe de la France croisera pour rappel avec celui de l'Argentine (Mexique, Pologne et Arabie Saoudite).