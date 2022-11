Rarement liste pour le Mondial aura suscité autant de commentaires et de débats en Tunisie qu'à l'occasion de cette édition 2022. Et pas en bien, généralement... Parmi les voix discordantes figure celle d'Aymen Abdennour. Le défenseur central aux 57 sélections s'étonne de certains choix de Jalel Kadri et ne se gêne pas pour le dire, dans une vidéo partagée sur son compte Instagram.



« J'ai vu que deux joueurs ne sont pas sur la liste : Mortadha Ben Ouanes et Saîf-Eddine Khaoui. Ces deux-là, il y en a un qui joue en première division turque et a joué tous les matchs de son équipe, et un autre qui joue en France, en Ligue 1, c'est à dire l'un des cinq grands championnats européens, et qui montre un très haut niveau. Il joue tous les matchs, il marque et délivre des passes décisives. Et ces deux joueurs-là ne vont pas aller en Coupe du monde », lâche, dépité, le joueur de 33 ans, qui évolue aujourd’hui à Rodez, en Ligue 2 française.

« Cela ne se fait pas ! »

Lui-même issu du championnat tunisien, Aymen Abdennour se montre sans complaisance pour le niveau de celui-ci. « Sur la liste, on trouve des joueurs qui évoluent dans notre championnat médiocre, où il n'y a pas de football, ou il n'y a rien. Il n'y a pas de bons terrains, pas de responsabilité, il n'y a rien, mais ils vont aller à la Coupe du monde. Pareil pour des joueurs qui évoluent dans des championnats faibles, à l'étranger, eux aussi vont aller à la Coupe du monde », regrette l’ancien de Monaco et de Valence, avant de conclure, fataliste.



« Cela ne se fait pas ! Les gens se fatiguent, ils ont des objectifs, ils travaillent. Ils courent, ils font des efforts et ils représentent la Tunisie. »