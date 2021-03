Tout savoir sur Kazakhstan-France

Les Bleus sont arrivés au Kazakhstan après 6h30 de voyage 🇰🇿 Embarquez avec eux ! ✈ #FiersdetreBleus

Les stats à connaître (avec Opta) :

Au sortir du premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de l'équipe de France, mercredi soir face à l'Ukraine (1-1), Didier Deschamps n'avait pas mâché ses mots au micro de TF1.Certainement, on avait un peu moins de jus. Mais il y avait aussi une bonne équipe d'Ukraine en face, même si le but qu'on prend est évitable", avait notamment clamé le sélectionneur national.Ce dimanche (15 heures), les Bleus vont avoir une opportunité de lancer, enfin, la machine, contre un adversaire plus qu'abordable sur le papier, le Kazakhstan, 122ème au classement FIFA. Pour ce match, Deschamps ne pourra pas s'appuyer sur N'Golo Kanté, victime d'une douleur aux ischios-jambiers de la cuisse gauche face à l'Ukraine et forfait pour la rencontre, comme pour celle contre la Bosnie-Herzégovine, mercredi 31 mars.Le Kazakhstan va devenir la 85e sélection différente affrontée par l’équipe de France dans son histoire.L’équipe de France n’a perdu qu’un seul de ses 16 derniers matches (12 victoires, 3 nuls), c’était le 11 novembre 2020 contre la Finlande en amical (0-2).Tenue en échec par l’Ukraine (1-1) le 24 mars, l’équipe de France n’a plus connu 2 rencontres de rang sans gagner depuis novembre 2017-mars 2018 (2-2 en Allemagne puis 2-3 contre la Colombie, à chaque fois en amical).Lors des éliminatoires du Mondial 2018, le Kazakhstan n’avait pas remporté la moindre rencontre (10 matches, 3 nuls, 7 défaites, 6 buts marqués, 26 encaissés), terminant à la dernière place de son groupe derrière la Pologne, le Danemark, le Monténégro, la Roumanie et l’Arménie.La France a gagné ses 6 derniers déplacements, sa meilleure série depuis septembre 2002-février 2004 (6 également). Les Bleus n’ont plus remporté 7 matches à l’extérieur de rang depuis janvier 1990-octobre 1991 (7).L’équipe de France n’a encaissé qu’un seul but lors de ses 6 derniers déplacements (contre la Croatie le 14 octobre 2020), après avoir concédé 5 buts lors de ses 3 précédents.Les 8 derniers buts encaissés par l’équipe de France l’ont été dans le jeu, après avoir concédé 7 des 11 précédents sur coups de pied arrêtés (3 sur penalty, 2 sur corner et 2 sur coup franc indirect).Antoine Griezmann a pris part à chacune des 44 dernières rencontres de la France et peut établir un nouveau record en la matière depuis l’après-guerre (co-détenteur pour l’instant avec Patrick Vieira, 44 rencontres de suite entre octobre 1999 et octobre 2002).L’actuel attaquant de Barcelone est le joueur des Bleus le plus décisif sous Didier Deschamps (impliqué sur 55 buts – 34 buts, 21 passes décisives).Kylian Mbappé est auteur de 2 des 4 derniers buts des Bleus en déplacement. Il a d’ailleurs trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 3 derniers matches à l’extérieur avec l’EdF (1 but en Croatie, 1 but en Suède et 1 but en Andorre).Lucas Hernandez n’a perdu aucun des 18 matches compétitifs qu’il a disputés avec l’équipe de France (13 victoires, 5 nuls), seul Jocelyn Angloma a joué plus de rencontres compétitives avec les Bleus sans s’incliner (21).