"Tous avec toi", le monde du foot soutient Van Gaal, atteint d'un cancer

L'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam, du FC Barcelone, du Bayern Munich et de Manchester United, 70 ans, a néanmoins assuré que la maladie ne l'empêchera pas de se rendre au Qatar pour la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre). "Nos pensées et nos prières vont à notre ancien entraîneur Louis van Gaal", a tweeté le Barça, où Van Gaal a été entraîneur à deux reprises. "Reste fort et bon rétablissement, Louis." "Au nom de la communauté européenne du football, nous présentons nos meilleurs vœux de rétablissement au sélectionneur néerlandais (...) Nous sommes tous avec toi Louis", a tweeté l'UEFA.

Our thoughts and prayers go out to former Barça manager Louis van Gaal, who has been diagnosed with prostate cancer. Stay strong, Louis, and get well soon. 🙏 pic.twitter.com/uE5SzstOHR — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 3, 2022

L'équipe nationale néerlandaise ainsi que la fédération néerlandaise de football (KNVB) ont lundi matin partagé sur Twitter une photo du sélectionneur légendée d'un coeur orange. "Louis est le sélectionneur national et un employé de la KNVB. Bien sûr, nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a déclaré un porte-parole à l'agence de presse néerlandaise ANP. La Fédération n'a pas précisé depuis combien de temps elle était au courant de la maladie du sélectionneur, revenu à la tête des "Oranje" en août. "Ce dont un employeur et un employé discutent est quelque chose qui devrait rester entre eux", a précisé le porte-parole, cité par l'ANP. Van Gaal en est à son troisième mandat à la tête des "Oranje" (après 2000-2001 et 2012-2014), qu'il avaient conduits jusqu'en demi-finales en 2014 (3e place). Au cours de sa longue carrière, celui qui est surnommé "La Tulipe de Fer", en référence à ses méthodes et son attitude strictes, a remporté des titres avec toutes les équipes qu'il a dirigées.

Une C1 avec l'Ajax

Le natif d'Amsterdam s'était fait un nom, à 43 ans, en guidant en 1995 une jeune formation de l'Ajax pleine de talent (Patrick Kluivert, Edgar Davids, Edwin van Der Sar...) vers un sacre en Ligue des champions. S'il n'a jamais reconquis la "Coupe aux grandes oreilles", Van Gaal avait permis à l'Ajax de se hisser de nouveau jusqu'en finale l'année suivante (battu par la Juventus Turin) puis au Bayern Munich de l'atteindre en 2010 (battu par l'Inter Milan). Avec l'équipe munichoise, le technicien néerlandais avait remporté la Bundesliga la même année et a glané d'autres trophées domestiques avec le Barça, Alkmaar et Manchester United. MU a d'ailleurs envoyé les mots "force et courage" à son ancien entraîneur, peu après l'annonce de son maladie. Le Bayern a pour sa part souhaité "beaucoup de force" à son ancien coach "dans la lutte contre le cancer", a déclaré le club sur Twitter.

Everybody at Manchester United is fully behind our former manager, Louis van Gaal, in his battle against cancer.



Sending you strength and courage, Louis ❤️ pic.twitter.com/axcB7mV5To — Manchester United (@ManUtd) April 3, 2022

'Forte personnalité'

"C'est une forte personnalité. Tout le meilleur et un prompt rétablissement!", a salué le Bayern. Le Real Madrid, rival de son ancien club, lui a également témoigné de son soutien. "La force dont il a toujours fait preuve face aux défis lui fera surmonter cette adversité", a déclaré le club. Van Gaal a déclaré que le diagnostic de son cancer avait été posé en 2020 et que son traitement avait débuté en 2021. Il a précisé qu'il avait déjà subi 25 séances de radiothérapie, notamment le soir ou la nuit pendant les regroupements de la sélection néerlandaise, versée dans le groupe A du Mondial avec le Qatar, le Sénégal et l'Equateur.

Sa famille et ses amis étaient au courant, mais pas ses joueurs. Les Pays-Bas joueront leur premier match de Coupe du monde le 21 novembre contre le Sénégal. Louis van Gaal compte bien être de la partie. "On ne meurt pas du cancer de la prostate, dans la plupart des cas. Le plus souvent, ce sont des maladies sous-jacentes qui peuvent être mortelles dans cette forme de cancer", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision RTL.