Tirage au sort Mondial 2022 : tous les groupes au complet

La grande aventure de la Coupe du Monde au Qatar est lancée. Le tirage au sort de la phase de poules du tournoi a eu lieu ce vendredi soir, à Doha. Et il a réservé son lot de surprises, permettant aux différentes candidats au titre de se projeter sur la compétition avec une photographie claire de ce premier tour.



Allemagne-Espagne dès la phase de poules !

Placés dans le premier chapeau, le Qatar, la Belgique, le Brésil, l’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal et l'équipe de France tenante du titre ne pouvaient pas se rencontrer. L'équipe de Didier Deschamps affrontera le Danemark, la Tunisie ainsi que le Pérou, l'Australie ou les Émirats arabes unis - selon le dernier ticket distribué. Les groupes G et H semblent très homogènes, tandis que la poule E réunira l'Espagne et l'Allemagne pour un choc explosif dès la phase de poules.

Voici le tableau complet de ce premier tour :

Groupe A



Qatar



Équateur



Sénégal



Pays-Bas

Groupe B



Angleterre



Iran



États-Unis



Pays de Galles, Ukraine ou Écosse

Groupe C



Argentine



Arabie Saoudite



Mexique



Pologne

Groupe D



France



Pérou, Australie ou Émirats arabes unis



Danemark



Tunisie

Groupe E



Espagne



Costa Rica ou Nouvelle-Zélande



Allemagne



Japon

Groupe F



Belgique



Canada



Maroc



Croatie

Groupe G



Brésil



Serbie



Suisse



Cameroun

Groupe H



Portugal



Ghana



Uruguay



Corée du Sud