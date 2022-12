Tchouaméni et Hernandez également ménagés avant Argentine-France

A 48h00 du choc au stade Lusail, seuls 19 des 24 joueurs des Bleus étaient sur la pelouse du stade Jassim bin Hamad, le centre d'entraînement des Bleus. "Aurélien Tchouaméni (contusion hanche) et Théo Hernandez (contusion genou) sont ménagés et restent travailler en salle", a précisé la FFF. Un peu plus tôt, l'instance avait fait savoir que Varane, Coman et Konaté allaient également être "ménagés", mais effectueraient une "activité en salle", sans plus de précisions.

Kingsley Coman avait déjà manqué l'entraînement de jeudi après avoir ressenti les mêmes symptômes que Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, qui n'ont pas joué mercredi contre le Maroc en demi-finale. Konaté et Varane ont "probablement" été touchés à leur tour, selon une source proche des Bleus.