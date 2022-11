Surprise aux Pays-Bas pour la Coupe du monde

Non retenu par le PSG, qui l'a laissé partir libre l'été dernier, Xavi Simons a depuis rebondi comme il fallait dans son pays. Et une belle surprise est arrivée vendredi avec sa présence dans la sélection des Pays-Bas pour la Coupe du monde.

Plutôt brillant cette saison avec le PSV Eindhoven (8 buts en 13 matches du championnat néerlandais), le milieu de terrain de 19 ans n'a jamais connu les honneurs du maillot des Oranje.

Here it is. Our World Cup squad! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU

— OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2022