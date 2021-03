Suède : Le retour d'Ibrahimovic est une bonne chose pour les joueurs

Bien servir Ibrahimovic afin de se rapprocher de la victoire

Dans l'optique des éliminatoires de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022, la Suède pourra compter sur Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant âgé de 39 ans a en effet été convoqué par son sélectionneur, Janne Andersson. Plus de cinq ans après sa dernière apparition, en France lors de l'Euro 2016, le natif de Malmö a mis en exergue qu'il n'allait pas faire le show, mais plutôt se fondre dans un groupe qui a su évoluer sans lui.En conférence de presse, deux de ses coéquipiers, Marcus Berg et Andreas Granqvist, ont fait part de leur satisfaction à l'idée de pouvoir compter sur son talent. "Tout le monde sait que Zlatan est un joueur de qualité, qu'il a fait beaucoup pour le football suédois et qu'il joue toujours au top niveau à Milan. Donc c'est une bonne chose qu'il ait décidé de revenir et que le sélectionneur ait décidé de l'appeler pour ce rassemblement", a expliqué le second. Berg a lui mis en avant la nécessité de donner des bons ballons à Ibrahimovic afin qu'il puisse faire la différence : "Physiquement, il aura du mal à répéter les courses pendant 90 minutes.