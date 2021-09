Suède : Ibrahimovic appelé en sélection

Ibrahimovic avait manqué le Championnat d'Europe en raison d'une blessure



Efter en lång skadefrånvaro är @Ibra_official tillbaka i herrlandslaget! 🔥👏

— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) September 28, 2021

À l'âge de 39 ans, Zlatan Ibrahimovic traverse une période compliquée. Depuis l'entame de la saison 2021-2022, l'attaquant n'a disputé que 30 minutes de jeu avec l’AC Milan, le 12 septembre dernier contre la Lazio Rome (2-0), match lors duquel il a marqué six minutes après son entrée en jeu. Ce mardi soir, il ne sera pas sur la pelouse de San Siro pour aider son club face à l'Atlético de Madrid lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions en raison d'une douleur au tendon d’Achille.Après une absence de cinq en sélection, Ibrahimovic avait retrouvé le maillot de l’équipe nationale à la fin du mois de mars 2021., lors duquel la Suède avait atteint les huitièmes de finale (éliminée face à l'Ukraine). Dans la liste des 25 joueurs convoqués par Janne Anderson, on retrouve également quelques noms connus : Isaac Kiese Thelin, ancien élément des Girondins de Bordeaux désormais à Anderlecht, mais également le défenseur de Manchester United, Victor Lindelöf, le milieu de Leipzig, Emil Forsberg, et Alexander Isak, l'avant-centre de la Real Sociedad. Au classement du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, la Suède se situe à la seconde place, à 4 points de l'Espagne, qui compte deux matchs en plus.