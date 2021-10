🚨 Truppändring

❌ @Ibra_official lämnar återbud och missar herrarnas oktobersamling



✅ Viktor Gyökeres från Coventry City kallas in istället



— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 2, 2021

Cinq ans après l'annonce première de sa retraite internationale, Zlatan Ibrahimovic avait retrouvé la sélection juste avant l'Euro 2020. Une compétition qu'il n'avait finalement pas pu disputer en raison d'une blessure au genou. Quelques mois plus tard, et, le quarantenaire de l'AC Milan a encore dû refuser l'appel de son sélectionneur.Pas de chance pour celui qui fête son changement de dizaine ce dimanche. De retour sur les terrains de Serie A le 12 septembre dernier, le Suédois n'a plus rejoué depuis. Un enchaînement de blessures "longue durée" qui n'augure rien de bon pour la suite.Déçu de ne pouvoir compter sur son joueur, Janne Andersson a commenté son absence dans un communiqué : "Le rétablissement de Zlatan n'est pas suffisant en l'état actuel et cela ne lui permet pas d'être présent au prochain rassemblement.