Stéphanie Frappart désignée pour la rencontre entre le Mexique et la Pologne

Ce mardi, la Pologne affrontera le Mexique pour l'entrée en lice des deux équipes dans ce mondial 2022 au Qatar à 17h00. L'équipe de Robert Lewandowski tentera de prendre trois points primordiaux dans la quête de la qualification dans un groupe avec l'Arabie Saoudite et l'Argentine. Cet affrontement devrait être déterminant dans la quête de la deuxième place de ce groupe. Pour ce match, c'est un Australien qui aura a lourde responsabilité d'arbitrer : Chris Beathe. Lui qui est habitué à la A-League en Australie sera assisté par une arbitre française. En effet, Stéphanie Frappart l'accompagnera et sera quatrième arbitre de la rencontre. Ce sera la première fois que l'arbitre de Ligue 1 participera à un match de Coupe du Monde.

3⃣ #Qatar2022 will be the first men's World Cup to have female referees. The 3 women making history are:



🇫🇷Stephanie Frappart

🇷🇼Salima Mukansanga

🇯🇵Yoshimi Yamashita



In total, 36 referees, 69 assistant referees and 24 video match officials will oversee the 64 games.



