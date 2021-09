Southgate favorable à un Mondial tous les deux ans

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate affirme qu'il n'est pas totalement opposé aux propositions d'Arsène Wenger d'organiser un Mondial tous les deux ans. "J'ai rencontré Arsène il y a quelques semaines, donc j'ai une assez bonne idée des propositions", a déclaré le boss de la sélection anglaise dans les médias anglais.

Southgate veut en parler à Wenger

Southgate estime qu'il faut discuter de la structure du calendrier international, alors que ce projet a de nombreux opposants. "Il y a beaucoup de volets différents, donc il y a des parties qui pourraient fonctionner, des parties qui doivent être examinées plus en détail et des parties qui ne fonctionneraient probablement pas", a ainsi analysé le technicien anglais, qui concède un point important. "En tant que traditionaliste, j'ai l'impression que l'on pourrait perdre un peu de l'attrait de la Coupe du monde parce que sa rareté la rend plus importante. Mais je comprends aussi que si vous êtes un joueur qui a une blessure pour la Coupe du monde, vous pourriez n'avoir qu'une seule opportunité tous les huit ans, et c'est vraiment dur".