Sénégal : Sans Abdou Diallo, avec un seul objectif

Mardi (19h) à Diamniadio, en barrage qualificatif retour du Mondial 2022, le Sénégal va non seulement devoir remonter au moins un but à l'Egypte, mais va évoluer sans Abdou Diallo. Sorti au Caire et remplacé par Pape Abou Cissé, le défenseur du PSG est officiellement forfait. Pour autant, face à un adversaire également diminué derrière (Abdelmoneim et El-Wensh out, Gabr et Rabia incorporés), c'est davantage la production offensive qui inquiète Aliou Cissé. Et il y a de quoi : les Lions de la Teranga en sont à 210 minutes sans but inscrit face aux Pharaons.

« Être plus clinique en attaque »

« Le bon match, c’est celui qu’on gagne. Nous n’avons pas gagné le match contre l’Egypte. Sur le plan défensif, nous avons fait de bonnes choses. C’est sur le plan offensif que nous devons agir, a déclaré Aliou Cissé lors de sa conférence de presse d'avant-match. L’Egypte a gagné la manche aller. L’objectif pour nous est d’égaliser et marquer le but de la victoire. »

Comment y parvenir ? Il ne faut sans doute pas s'attendre à voir le boss des Lions bouleverser son schéma tactique. « Est-ce qu’avec plus d’attaquants on marquera plus de buts ? Pas sûr. Il faut être plus clinique en attaque. Le scénario pour nous est de marquer pour égaliser puis marquer des buts », a-t-il indiqué, avant de conclure. « Nous avons la possibilité d’écrire notre histoire dans notre nouveau stade, c’est ça le plus important. Il n'y a pas d’autres objectifs pour moi que la qualification pour la Coupe du Monde. »