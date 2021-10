Sénégal : Bouna Sarr et Bamba Dieng convoqués

Bouna Sarr et Bamba Dieng, premières ! Comme annoncé, le latéral droit du Bayern Munich et l'attaquant de l'Olympique de Marseille ont été appelés pour la première fois en équipe nationale sénégalaise par Aliou Cissé. Âgés respectivement de 29 et 21 ans, les deux joueurs sont les principales nouveautés de la liste des 25 joueurs convoqués dans l'optique de la double confrontation face à la Namibie, ce mois-ci en éliminatoires du Mondial 2022.

Pénurie dans le couloir droit

Si la présence du jeune attaquant vient récompenser sa forme du moment sous les couleurs phocéennes, celle du sociétaire du Bayern vient pallier l’absence sur blessures des deux meilleurs spécialistes du poste de latéral droit, à savoir Youssouf Sabaly (Betis Séville) et Moussa Wagué (FC Barcelone). Elle marque aussi un revirement de l'intéressé, qui avait repoussé les approches du pays de son père (sa mère est elle guinéenne) avant le Mondial 2018, espérant alors encore être appelé en équipe de France. Mais la roue a tourné...

Les 25 Lions de la Teranga :





Le Sénégal recevra la Namibie le 9 octobre à Thiès, avant d'aller l'affronter le 12 à l'Orlando Stadium de Johannesburg.