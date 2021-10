Sénégal : Bouna Sarr, enfin international 

Nouveau venu en sélection sénégalaise, Bouna Sarr a longtemps espéré être appelé en équipe de France. Le natif de Lyon avait même reçu une pré-convocation de Didier Deschamps en 2018, après avoir été repositionné arrière droit avec bonheur à l’OM. Mais s’il n’a pas été sélectionné chez les Bleus à cette occasion, il aurait bien dû rejoindre le groupe tricolore en novembre 2020. Confronté la blessure de Benjamin Pavard, Deschamps l’avait ainsi sollicité. Sarr avait donné son accord et un avion avait même été affrété. Avant que le Bayern Munich ne mette son veto au départ du joueur, officiellement pour des raisons médicales, à son grand désarroi. Et c’est finalement Ruben Aguilar qui a été appelé.

"Une grande fierté pour moi"

Près d’un an plus tard, il s’apprête donc à faire ses grands débuts en sélection. Pas avec les Bleus ni avec la Guinée, le pays de sa mère, qui l’a relancé à plusieurs reprises, mais sous les couleurs du Sénégal. Dans le journal Le Quotidien, il a notamment expliqué qu’il avait été motivé par Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, et évoqué ses premières sensations en découvrant le groupe des Lions de la Téranga. "Je suis vraiment très heureux d'avoir choisi le Sénégal. C'est une grande fierté pour moi, ma famille et mes proches. Je suis vraiment content d'être parmi mes nouveaux coéquipiers, le coach et le staff, confie-t-il ainsi. Ils m'ont très bien accueilli. Le groupe à l'air de bien vivre et je pense qu'il y a une bonne entente entre les joueurs."

Très peu utilisé au Bayern

A le voir se faire chambrer par Sadio Mané, qu’il a côtoyé à Metz, ou se lancer dans une drôle de danse pour son bizutage, on comprend que son intégration s’est bien déroulée. Même si certains supporters sénégalais lui reprochent d’avoir choisi les Lions par dépit, car il n’a pas été sélectionné en équipe de France. Pour les convaincre, celui qui est toujours très peu utilisé en Bavière (45 minutes en 3 matchs de Bundesliga) a donc plutôt intérêt à se montrer impliqué pour ses débuts avec cette équipe qu’il découvre, et qui va tenter de conforter sa première place dans son groupe de qualification au Mondial 2022 samedi face à la Namibie.