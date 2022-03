Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a fait face à la presse ce vendredi à Dakar, après avoir communiqué sa liste pour les barrages du Mondial 2022. « Cette double confrontation avec l’Egypte, l’équipe que nous venons de battre à la finale de la CAN aux pénaltys s’annonce rude et très difficile, a prévenu le boss des Lions de la Teranga, avant de réfuter l’étiquette de favori. Nous sommes champions d’Afrique. Mais nous ne sommes pas favoris, parce que les statistiques disent que toutes les équipes qui ont été championnes du Monde ne se sont pas qualifiées au Mondial. »

Rassemblement à Marrakech

Depuis une décennie, seul le Nigeria, vainqueur de l’édition 2013, a disputé la Coupe du monde suivante. Aussi Aliou Cissé met-il ses hommes en garde contre l’excès de confiance. « C’est une autre compétition, nous allons faire tout pour nous qualifier. Le football professionnel, le football de haut niveau ne se nourrit pas que du passé. Aujourd’hui, nous sommes face à deux échéances très importantes pour le football sénégalais... » Aliou Cissé et son staff technique vont désormais rejoindre le camp de base de l'équipe, à Marrakech. Les joueurs sont attendus dans la ville marocaine lundi, date de la première séance d'entraînement, qui doit avoir lieu à 19 heures.