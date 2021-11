Sénégal : Aliou Cissé n’a que faire des critiques

𝐉𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡

Jeudi 11 novembre 2021

Togo - Sénégal

Stade de Kégué

19h00 GMT

RTS1, Chaîne YouTube FIFA

#TGOSEN #WCQ2022 pic.twitter.com/CNZD9g7r1K

— FSF (@officiel_FSF) November 11, 2021

Cissé : "Je suis habitué aux critiques"

Grâce à sa victoire 3-1 en Namibie le mois dernier, sur un triplé de Famara Diédhiou, le Sénégal est devenu le premier pays qualifié pour les barrages d’accession à la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique. Un quatrième succès en autant de matchs pour les Lions, également vainqueurs du Togo (2-0), au Congo (1-3) puis, déjà, de la Namibie (4-1). Et avant de disputer la CAN en janvier au Cameroun, ils connaîtront le mois prochain leur adversaire dans ces barrages qui verront cinq équipes, sur les dix vainqueurs des groupes, décrocher leur billet pour le Qatar.En attendant, ils vont disputer deux matchs sans enjeu, jeudi au Togo puis dimanche contre le Congo. Après avoir lancé Bouna Sarr le mois dernier, Aliou Cissé va avoir l’occasion de faire débuter un nouveau joueur en la personne du Marseillais Pape Gueye. Sur le banc du Sénégal depuis 2015, l’ancien défenseur fait partie les 25 techniciens finalistes pour le trophée de meilleur sélectionneur de l’année de l’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics), un titre remporté l’an dernier par Didier Deschamps. Et son équipe, 20au classement FIFA, vient d’égaler un record détenu par la Côte d’Ivoire (2011-2014) en enchaînant un 35mois consécutif en tête du classement des pays africains.Mais le sélectionneur des vice-champions d’Afrique n’échappe pourtant pas aux critiques. On lui reproche aujourd’hui d’appeler des joueurs qui ne jouent pas ou peu dans leur club, comme Sarr ou Nampalys Mendy, après avoir été aussi tancé pour un style de jeu jugé pas suffisamment attrayant. Pas de quoi ébranler Aliou Cissé, à qui Agustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise, a de nouveau manifesté son soutien fin août. "Je suis habitué aux critiques, confiait-il ainsi au printemps. Depuis que je suis là, on me critique. Mais je pense que c’est normal. Et les critiques ne m’empêchent pas de conserver ma propre philosophie." La conquête d’un titre de champion d’Afrique en janvier ferait sans doute taire ces critiques. Et, notamment, grâce à son impressionnante colonne vertébrale (Édouard Mendy-Kalidou Koulibaly-Idrissa Gueye-Sadio Mané), le Sénégal, battu par l’Algérie en finale 2019 (0-1), sera l’un des grands favoris de cette nouvelle édition.